Об этом глава Офиса президента сказал 26 февраля в интервью ливанскому изданию Almodon.
Планирует ли Буданов идти на выборы?
Во время интервью у Кирилла Буданова поинтересовались, допускает ли он возможность проведения президентских выборов в Украине при условии 60-дневного прекращения огня, а также готов ли он лично баллотироваться на пост главы государства.
В ответ руководитель Офиса президента заявил, что сейчас его задачей является налаживание эффективного переговорного процесса.
Говорить о выборах при нынешних обстоятельствах бессмысленно,
– добавил он.
К слову, в интервью Буданов также рассказал, какой единственный сценарий может гарантировать безопасность для Украины, Европы и мира в целом. По словам руководителя ОП, речь идет о создании условий, при которых страна-агрессор Россия перестанет существовать в формате империи.
В то же время, как считает Буданов, пока не стоит рассчитывать на то, что Россия изменится под влиянием внутренних факторов.
Возможно ли вообще проведение выборов?
Владимир Зеленский заявил, что США призывают к проведению выборов. Украина готова их провести тогда, когда прекратятся боевые действия, ведь тогда все граждане будут иметь возможность принять в них участие.
В то же время, по словам президента, 90% украинцев якобы выступает против проведения выборов во время войны. Глава государства отметил, что речь идет не только о президентских выборах, но и о парламентских и местных.
В ЦИК также неоднократно заявляли, что по действующему законодательству никакие избирательные процедуры или референдумы невозможны, пока действует военное положение.