Про це глава Офісу президента сказав 26 лютого в інтерв'ю ліванському виданню Almodon.
Чи планує Буданов йти на вибори?
Під час інтерв'ю у Кирила Буданова поцікавилися, чи допускає він можливість проведення президентських виборів в Україні за умови 60-денного припинення вогню, а також чи готовий він особисто балотуватися на пост глави держави.
У відповідь керівник Офісу президента заявив, що зараз його завданням є налагодження ефективного переговорного процесу.
Говорити про вибори за нинішніх обставин безглуздо,
– додав він.
До слова, в інтерв'ю Буданов також розповів, який єдиний сценарій може гарантувати безпеку для України, Європи та світу загалом. За словами керівника ОП, йдеться про створення умов, за яких країна-агресор Росія перестане існувати у форматі імперії.
Водночас, як вважає Буданов, наразі не варто розраховувати на те, що Росія зміниться під впливом внутрішніх чинників.
Чи можливе взагалі проведення виборів?
Володимир Зеленський заявив, що США закликають до проведення виборів. Україна готова їх провести тоді, коли припиняться бойові дії, адже тоді усі громадяни матимуть можливість взяти у них участь.
Водночас, за словами президента, 90% українців нібито виступає проти проведення виборів під час війни. Глава держави зауважив, що йдеться не тільки про президентські вибори, але й про парламентські та місцеві.
У ЦВК також неодноразово заявляли, що за чинним законодавством жодні виборчі процедури чи референдуми неможливі, доки діє воєнний стан.