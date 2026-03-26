Соответствующее заявление глава государства сделал во время интервью для информационного агентства Reuters.
Как Зеленский прокомментировал отношения с Трампом?
По словам президента Украины, глава Белого дома имеет прагматичный взгляд на ситуацию и стремится достичь окончания войны.
Однако относительно личных отношений Зеленский по-другому высказывается о диалоге с президентом США.
Я не коробка конфет и не машина, чтобы нравиться или не нравиться тем или иным людям,
– подчеркнул Зеленский.
Вместе с тем, несколько ранее украинский президент пошутил, что был бы "не самым любимым сыном" Дональда Трампа. Несмотря на все, Владимир Зеленский убежден, что президенту США нравятся встречи и общение с ним.
Есть ли прогресс в украинско-американских переговорах?
Недавно Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский якобы приблизились к мирному соглашению, однако между ними до сих пор царит неприязнь.
США связывают гарантии безопасности для Украины непосредственно с уступками по Донбассу, что вызывает беспокойство у Зеленского. В то же время Вашингтон оказывает дополнительное давление из-за других геополитических факторов, но Киев настаивает на надежных гарантиях.
По словам представителя МИД Георгия Тихого, крайняя встреча и диалог с США были конструктивными, однако прогресс блокирует позиция России, которая сосредоточена на продолжении войны.
Со своей стороны вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл объяснил 24 каналу, что если бы Украина приблизилась к Крыму, это стало бы серьезным ударом для Путина и могло бы заставить его искать переговоров, чтобы не допустить потери полуострова.