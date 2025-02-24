Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.

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Какие результаты голосования в Верховной Раде

Верховная Рада провалила голосование о заявлении о выборах в Украине после прекращения огня (Заявление Верховной Рады Украины о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии России). Его поддержали только 211 депутатов.

Парламент Украины акцентирует внимание на необходимости соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти. Это особенно касается военного положения.

Президент Украины Владимир Зеленский должен выполнять свои обязанности до вступления в должность нового президента. Об этом указано в части первой статьи 108 Конституции Украины.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что не планирует десятилетиями оставаться у власти и после окончания военного положения в Украине состоятся выборы.