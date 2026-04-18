Россия выращивает нового союзника в ЕС после поражения Орбана в Венгрии, – WP
- Россия пытается восстановить свое влияние в ЕС через политический ландшафт Болгарии, в частности поддерживая Румена Радева, которого считают лояльным к Кремлю.
- Несмотря на высокие шансы "Прогрессивной Болгарии" на победу, Радеву придется формировать коалицию, что ограничит возможности действовать как полноценный союзник Москвы в ЕС.
После поражения Виктор Орбан на выборах в Венгрия, внеочередные парламентские выборы в Болгарии, запланированные на 19 апреля, приобрели для Москвы особое значение. Кремль может попытаться восстановить свое влияние в ЕС через болгарский политический ландшафт.
Об этом пишет The Washington Post.
Что Россия ожидает на выборах в Болгарии?
По данным журналистов, Россия уже имела опыт вмешательства в избирательные процессы в Болгарии. Накануне нынешней кампании активизировалась сеть аккаунтов в соцсетях, которые продвигают политическую силу Румен Радев – одного из фаворитов на пост премьера, которого считают лояльным к Кремлю. Аналитика Sensika Technologies показала, что контент с хэштегом #rumenradev публиковали в десятки раз активнее, чем материалы в поддержку его основных конкурентов.
Бывший посол Болгарии в России Илиан Василев отмечает: Кремль стремится компенсировать потерю союзников в ЕС после потери позиций Орбана. Подобные опасения высказывают и эксперты, в частности директор Центра изучения демократии Мартин Владимиров, который не исключает координированную кампанию влияния.
Что из себя представляет Радев?
Политический проект Радева – коалиция "Прогрессивная Болгария" – появился всего несколько месяцев назад, но быстро набрал поддержку. Он активно использует свой имидж антикоррупционного лидера после протестов, приведших к падению правительства. В то же время, по оценкам аналитиков, даже в случае победы ему придется формировать коалицию, что ограничит возможности действовать как полноценный союзник Москвы в ЕС.
Различные опросы показывают, что "Прогрессивная Болгария" имеет высокие шансы на победу. Второе место занимает партия ГЕРБ.
Радев уже давно поддерживает Кремль. Он выступает против соглашения о безопасности, которое временное правительство Болгарии подписало с Украиной в прошлом месяце, а также против вступления страны в еврозону. Он апеллировал к православности Болгарии, говорил, что страна "может стать важным звеном для восстановления отношений с Россией".
Эксперты сходятся во мнении: Болгария вряд ли станет "второй Венгрией".
"Радев никогда ничего не будет блокировать. Во-первых, у Радева не будет собственного правительства. Чтобы противостоять 26 государствам-членам, нужна достаточно большая сила. Болгария может легко войти в пророссийский блок. Проблема в том, кто будет возглавлять этот блок", – сказал журналистам болгарский политолог Иван Крастев.
Болгарские политики склонны к большей осторожности из-за своей зависимости от финансирования ЕС. Впрочем, страна может внесли свой вклад в дестабилизацию Евросоюза.
Politico предположили, какие политики могут перенять роль Орбана в ЕС
Поражение Орбана не гарантирует, что проблем с поддержкой Украины больше не будет. Самым очевидным продолжателем дела Орбана является є премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Однако европейский дипломат считает, что Фицо, увидев падение венгерского премьера, может быть осторожнее.
Еще одним кандидатом является премьер Чехии Андрей Бабиш. В своих заявлениях он неоднократно призывал уменьшить поддержку Украины, хотя не отменил чешскую инициативу по поставкам боеприпасов.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони – неочевидная кандидатка. Она была единственной, кто сказала, что понимает позицию Орбана по кредиту для Украины.
Экс-премьер-министр Словении Янез Янша – правый популист, которого называют "мини-Трампом" занял второе место на выборах и может стать проблемой для единства внутри ЕС, если вернется к власти. Впрочем, он четко поддерживал вступление Украины в ЕС и выражал ей поддержку.
Последним кандидатом Politico называет так же Румена Радева – экс-президент Болгарии, который будет баллотироваться на парламентских выборах.