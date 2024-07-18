После того, как прогнозы показали, что его политсила проигрывает ультраправому "Национальному объединению" на выборах в Европарламент, Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента и назначил новые выборы.
Смотрите также Со второго раза: Макрон принял отставку премьера Атталя
Макрон удерживает сильные позиции в парламенте
В начале июля сформировался новый состав Национальной ассамблеи – нижней палаты парламента. По итогам второго тура победила партия "Новый народный фронт", второй стала коалиция Макрона "Вместе!", а третьей – ультраправое "Национальное объединение" Ле Пен.
Именно обновленная Национальная ассамблея 18 июля определилась с новым спикером. Голосование продолжалось более 5 часов. Всего на избрание победителя понадобилось три тура.
В конце концов, парламентарии переизбрали соратницу Макрона Яэль Брон-Пиве.
Известно, что во время первого тура победу одержал Андре Шассень – за него отдали 200 голосов. Вторым был Себастьен Шеню от "Национального объединения", а Брон-Пиве оказалась лишь третьей с 124 голосами. Впрочем, уже в следующих двух турах компания Макрона вырвалась вперед и получила первенство, получив 220 голосов.