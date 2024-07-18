После того, как прогнозы показали, что его политсила проигрывает ультраправому "Национальному объединению" на выборах в Европарламент, Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента и назначил новые выборы.

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Макрон удерживает сильные позиции в парламенте

В начале июля сформировался новый состав Национальной ассамблеи – нижней палаты парламента. По итогам второго тура победила партия "Новый народный фронт", второй стала коалиция Макрона "Вместе!", а третьей – ультраправое "Национальное объединение" Ле Пен.

Справка: "Новый народный фронт" всего получил 182 парламентских мандата в парламенте. У коалиции "Вместе!" - 168 мест и у "Национального объединения" - 143. Всего во французском парламенте 577 мест. Соответственно, те, оставшиеся, распределились между кандидатами не из коалиций, среди них также есть отдельные представители "правых" и "левых" сил.

Именно обновленная Национальная ассамблея 18 июля определилась с новым спикером. Голосование продолжалось более 5 часов. Всего на избрание победителя понадобилось три тура.

В конце концов, парламентарии переизбрали соратницу Макрона Яэль Брон-Пиве.

Известно, что во время первого тура победу одержал Андре Шассень – за него отдали 200 голосов. Вторым был Себастьен Шеню от "Национального объединения", а Брон-Пиве оказалась лишь третьей с 124 голосами. Впрочем, уже в следующих двух турах компания Макрона вырвалась вперед и получила первенство, получив 220 голосов.