Після того, як прогнози показали, що його політсила програє ультраправому "Національному об'єднанню" на виборах до Європарламенту, Макрон оголосив про розпуск нижньої палати парламенту та призначив нові вибори.
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Макрон утримує сильні позиції в парламенті
На початку липня сформувався новий склад Національної асамблеї – нижньої палати парламенту. За підсумками другого туру перемогла партія "Новий народний фронт", другою стала коаліція Макрона "Разом!", а третьою – ультраправе "Національне об'єднання" Ле Пен.
Саме оновлена Національна асамблея 18 липня визначилася з новим спікером. Голосування тривало понад 5 годин. Загалом на обрання переможця знадобилося три тури.
Врешті-решт, парламентарі переобрали соратницю Макрона Яель Брон-Піве.
Відомо, що під час першого туру перемогу отримав Андре Шассень – за нього віддали 200 голосів. Другим був Себастьєн Шеню від "Національного об’єднання", а Брон-Піве виявилась лише третьою із 124 голосами. Втім, вже у наступних двох турах компанійка Макрона вирвалася уперед і здобула першість, отримавши 220 голосів.