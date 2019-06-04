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      Выборы на носу: в Мариуполе началась "война" экоактивистов

      39 Читати новину українською
      Экоактивисты
      Экоактивисты / lada.fm

      В Мариуполе не утихает ажиотаж вокруг анонсированного экологического митинга.

      Его внезапно объявили после того, как стало известно о внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля. Об этом сообщает "Обозреватель".

      Как сообщает Mariupol News, в группе "За экологично чистый Мариуполь" в Facebook человек с ником "Анонимус" предложил горожанам выйти на протестный марш в день рождения компании "Метинвест" – 6 июня. Никаких требований инициатор митинга не предъявил, однако пообещал, что будет координировать действия сразу в пяти городах Украины.

      Утром 3 июня появилось официальное обращение по поводу проведения протестного шествия. Примечательно, что его автором стал житель Киева Сергей Кутняков. В свою очередь постоянный экоактивист, депутат Мариупольского городского совета, глава фракции "Сила людей" Максим Бородин заявил, что он к этой акции не имеет никакого отношения. При этом он подчеркнул, что всегда открыто говорит о проблемах и собрал своих приверженцев 30 мая.

      Кроме того, 3 июня на портале "Акцент" появилась информация о том, что еще один митинг 6 июня пройдет в Запорожье. Его анонсировала "Демократична Сокира" (аффилированная партия БПП). В Мариуполе обе силы активно поддерживает владелец диагностического центра Валерий Аверьянов, по совместительству друг и соратник того самого Сергея Кутнякова, который анонсировал предстоящее шествие.

      Сразу после этого с заявлением выступила и "Сила людей". Ее позицию озвучил упомянутый выше Бородин. Так, 2 июня он написал, что нет сейчас необходимости выходить на митинги.

      Использовать ситуацию для того, чтобы напомнить о себе перед выборами, решили и еще несколько политсил и движений. Так, общественная организация "ДІЙ – Мариуполь" пригласила горожан на экопикник 5 июня. Активист данного движения – Юлия Башкирова (бывшая сторонница "Силы людей") уже около года ищет себе новую политическую платформу для сотрудничества. Активно приглашает людей на этот пикник и организовывает участников акции Денис Остапенко – руководитель "Батьківщини" в Мариуполе.

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      Теги: Новости Украины Экология Парламентские выборы 2019 Активисты
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