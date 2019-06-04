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      Вибори на носі: у Маріуполі почалася "війна" екоактивістів

      67 Читать новость на русском
      Екоактивісти
      Екоактивісти / lada.fm

      У Маріуполі не вщухає ажіотаж навколо анонсованого екологічного мітингу.

      Його раптово оголосили після того, як стало відомо про позачергові вибори до Верховної Ради 21 липня. Про це повідомляє "Обозреватель".

      Як повідомляє Mariupol News, в групі "За екологічно чистий Маріуполь" в Facebook людина з ніком "анонімус" запропонував городянам вийти на протестний марш в день народження компанії "Метінвест" – 6 червня. Ніяких вимог ініціатор мітингу не пред'явив, однак пообіцяв, що буде координувати дії відразу в п'яти містах України.

      Вранці 3 червня з'явилося офіційне звернення щодо проведення протестної ходи. Примітно, що його автором став житель Києва Сергій Кутняков. У свою чергу постійний еко-активіст, депутат Маріупольської міської ради, голова фракції "Сила людей" Максим Бородін заявив, що він до цієї акції не має ніякого відношення. При цьому він підкреслив, що завжди відкрито говорить про проблеми і зібрав своїх прихильників 30 травня.

      Крім того, 3 червня на порталі "Акцент" з'явилася інформація про те, що ще один мітинг 6 червня пройде в Запоріжжі. Його анонсувала "Демократична Сокира" (афільована партія БПП). У Маріуполі обидві сили активно підтримує власник діагностичного центру Валерій Авер'янов, за сумісництвом друг і соратник того самого Сергія Кутнякова, який анонсував майбутню подію.

      Відразу після цього із заявою виступила і "Сила людей". Її позицію озвучив згаданий вище Бородін. Так, 2 червня він написав, що немає зараз потреби виходити на мітинги.

      Використовувати ситуацію для того, щоб нагадати про себе перед виборами, вирішили і ще кілька політсил і рухів. Так, громадська організація "ДІЙ – Маріуполь" запросила городян на екопікнік 5 червня. Активіст даного руху – Юлія Башкірова (колишня прихильниця "Сили людей") вже близько року шукає собі нову політичну платформу для співпраці. Активно запрошує людей на цей пікнік і організовує учасників акції Денис Остапенко – керівник "Батьківщини" в Маріуполі.

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      Теги: Новини України Екологія Активісти Парламентські вибори 2019
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