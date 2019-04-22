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      Выборы президента-2019: ОПОРА обнародовала параллельные результаты голосования

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      Зеленский побеждает на выборах президента Украины
      Зеленский побеждает на выборах президента Украины / Коллаж 24 канала

      Независимые наблюдатели общественной сети "Опора" параллельно подсчитали голоса, которые украинцы отдали за одного из кандидатов во втором туре президентских выборов 21 апреля. Уверенную победу одерживает лидер "95 Квартала" Владимир Зеленский.

      Организация посчитала параллельно голоса украинцев на выборах основываясь на 1299 отчетах, которые подготовили официально зарегистрированные наблюдатели.

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      С 99% уверенностью ОПОРА может заявить о таковых результатах второго тура выборов: Владимир Зеленский получил 73,2% голосов избирателей, а Петр Порошенко – 24,3%. Еще 2,5% бюллетеней – недействительны,
      – отметили активисты.

      вибори президента, голосування, зеленський, порошенко
      Результаты выборов по данным ОПОРЫ

      Председатель правления организации Ольга Айвазовская отметила, что голосование прошло без конфликтов, с соблюдением норм украинского законодательства и согласно международным демократическим стандартам. Масштабных или существенных нарушений не было.

      "День выборов прошел на высоком уровне, и их количество и тип мало отличается по сравнению с первым туром избирателей. Но тенденция является положительной, то есть процентно количество участков, на которых наши наблюдатели зафиксировали нарушения, значительно меньше", – отметила она.

      Самым частым нарушением во время голосования были попытки выдачи членами избирательных комиссий бюллетеней избирателям, которые не предъявили необходимые документы.

      Какие официальные результаты выборов президента?В Украине завершился второй тур выборов президента Украины. ЦИК уже подсчитала 97,68% голосов – Владимир Зеленский сейчас получил 73,14% голосов, а Петр Порошенко – 24,53%. Поэтому отрыв между кандидатами – более 48%. Еще 2.31% избирательных бюллетеней ЦИК признала недействительными по Украине.

      В то же время, согласно окончательным результатам экзит-пола, Владимир Зеленский получает 73,0% голосов украинцев. Второе место получил Петр Порошенко – 25,5% голосов.

       

       

       

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      Главные новости 21 апреля: Зеленский побеждает на выборах, теракт на Шри-Ланке
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Порошенко и Зеленский Результаты выборов президента 2019
      Источник: 24 канал
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