Выборы президента Украины показали создание новой религии, – религиовед

Сегодня украинцы находятся в системе, в которой ценность человека нулевая. В Украине происходит рождение новой религии воинственного секуляризма – отстранения от религии как таковой в обществе.

Христианство с его ценностным базисом мало повлияло на результаты выборов президента, считает религиовед из Института философии имени Сковороды Оксана Горкуша, сообщает "Главком".

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"Мы говорили, что больше всего люди доверяют церкви, волонтерам, но вдруг мы увидели, что наши граждане доверяют телевизору и интернету. Сегодня мы с вами являемся свидетелями создания новой религии воинствующего секуляризма", – сказала Горкуша.

Украинцы в первом туре выборов президента проголосовали за вульгарный утилитаризм помноженный на легкомысленный инфантилизм. Заметим, что лидером первого тура стал кандидат Владимир Зеленский.

Сознание уже стало подчинено определенным каналам и информационным потокам. Легче всего исповедовать программу, которая не требует включения в действительность человека, только пребывание в виртуальном пространстве, не требует никакой жертвы для людей,

– отметила религиовед.

Общество чрезвычайно устало за 5 лет войны. Люди эмоционально истощены и не могут воспринимать реальность, поэтому есть желание убежать. И здесь с картинки человеку предлагают другую виртуальную реальность.

Но надо помнить произведение Карло Коллоди "Пиноккио", где деревянный мальчик на пути к становлению себя как ребенка попадает в руки мошенника, который предлагает ему страну грез, заметила Горкуша. Сегодня все украинцы переживают то же самое. Надо возвращать ценность, смысл, ибо сегодня нам вместо героев предлагают персонажей, резюмировала религиовед.

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Что такое утилитаризм?Оценка вещей, предметов, процессов, явлений с точки зрения их полезности, возможности их использования для достижения целей и удовлетворения потребностей. Стремление извлекать из всего непосредственную материальную выгоду, пользу.

Что такое инфантилизм?Отсталость в развитии, когда у человека сохраняются физические или психические черты детского возраста. Потенциально главная причина инфантильности многих взрослых – нежелание брать на себя ответственность.