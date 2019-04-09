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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выборы президента Украины показали создание новой религии, – религиовед

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      Лидер первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский
      Лидер первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский / Фото из открытых источников

      Сегодня украинцы находятся в системе, в которой ценность человека нулевая. В Украине происходит рождение новой религии воинственного секуляризма – отстранения от религии как таковой в обществе.

      Христианство с его ценностным базисом мало повлияло на результаты выборов президента, считает религиовед из Института философии имени Сковороды Оксана Горкуша, сообщает "Главком".

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      "Мы говорили, что больше всего люди доверяют церкви, волонтерам, но вдруг мы увидели, что наши граждане доверяют телевизору и интернету. Сегодня мы с вами являемся свидетелями создания новой религии воинствующего секуляризма", – сказала Горкуша.

      Украинцы в первом туре выборов президента проголосовали за вульгарный утилитаризм помноженный на легкомысленный инфантилизм. Заметим, что лидером первого тура стал кандидат Владимир Зеленский.

      Сознание уже стало подчинено определенным каналам и информационным потокам. Легче всего исповедовать программу, которая не требует включения в действительность человека, только пребывание в виртуальном пространстве, не требует никакой жертвы для людей,
      – отметила религиовед.

      Общество чрезвычайно устало за 5 лет войны. Люди эмоционально истощены и не могут воспринимать реальность, поэтому есть желание убежать. И здесь с картинки человеку предлагают другую виртуальную реальность.

      Но надо помнить произведение Карло Коллоди "Пиноккио", где деревянный мальчик на пути к становлению себя как ребенка попадает в руки мошенника, который предлагает ему страну грез, заметила Горкуша. Сегодня все украинцы переживают то же самое. Надо возвращать ценность, смысл, ибо сегодня нам вместо героев предлагают персонажей, резюмировала религиовед.

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      Что такое утилитаризм?Оценка вещей, предметов, процессов, явлений с точки зрения их полезности, возможности их использования для достижения целей и удовлетворения потребностей. Стремление извлекать из всего непосредственную материальную выгоду, пользу.

      Что такое инфантилизм?Отсталость в развитии, когда у человека сохраняются физические или психические черты детского возраста. Потенциально главная причина инфантильности многих взрослых – нежелание брать на себя ответственность.

       

       

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Религия
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