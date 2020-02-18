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      Выборы в России: какие основные задачи стоят перед Путиным

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      Российский президент Владимир Путин / Фото из открытых источников

      В марте 2024 года должны состояться выборы президента России и готовиться к ним нужно уже сейчас. Итак, перед Путиным стоит несколько основных задач.

      О них в своем видеоблоге "Хроники необъявленной войны" рассказал основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

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      Он отметил, что Путин хоть и является диктатором, но изо всех сил симулирует наличие демократии в РФ и постоянно имитирует собственную же легитимность через фальсифицированные выборы. Чтобы провести следующие, ему срочно нужно что-то надо делать с рейтингом.

      Справка. В мае 2019 года появились данные соцопроса, по которым уровень доверия к Путину – самый низкий за последние 13 лет и составляет всего 31,7%. Эти результаты позже пытались опровергнуть и объяснить неверной интерпретацией.

      "Возможно, именно поэтому был начат процесс недемократического транзита в России. 15 января Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, через несколько часов после которого правительство Медведева подало в отставку", – предположил Дейнега.

      Накануне выборов перед Путиным стоит несколько основных задач. В частности всевозможными способами избегать участия в выборах, потому что на этот раз даже путем фальсификации он может получить рекордно низкий результат,
      – считает волонтер.

      Также он подчеркнул, что Путин будет пытаться оставаться у власти до конца жизни, сохранять контроль над силовым блоком и фактически сохранить властное влияние в государстве.

      "А секторы влияния, которые не будут подпадать под его контроль, нужно максимально распылить на множество различных институтов, чтобы обезопаситься от концентрации власти в новом центре", – добавил автор видеоблога.

      Смотрите видео полного видеоблога "Хроники необъявленной войны" за 18 февраля 2020 года:

       

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      Автор: Виталий Дейнега
      Теги: Новости Украины Видеоблоги Владимир Путин Новости России Отставка правительства России
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