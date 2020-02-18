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      Вибори в Росії: які основні завдання стоять перед Путіним

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      Російський президент Володимир Путін / Фото із відкритих джерел

      В березні 2024 року мають відбутись вибори президента Росії і готуватись до них потрібно вже зараз. Отже, перед Путіним стоїть декілька основних завдань.

      Про них у своєму відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни" розповів засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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      Він зазначив, що Путін хоч і є диктатором, але з усіх сил симулює наявність демократії в РФ та постійно імітує власну ж легітимність через фальсифіковані вибори. Щоб провести наступні, йому терміново щось треба робити з рейтингом.

      Довідка. У травні 2019 року з'явилися дані соцопитування, за якими рівень довіри до Путіна – найнижчий за останні 13 років і становить всього 31,7%. Ці результати пізніше намагалися спростувати та пояснити невірною інтерпретацією.

      "Можливо, саме через це було розпочато процес недемократичного транзиту в Росії. 15 січня Путін виступив з посланням до Федеральних зборів, через кілька годин після якого уряд Медведєва подав у відставку", – припустив Дейнега.

      Напередодні виборів перед Путіним стоїть кілька основних завдань. Зокрема всілякими способами уникати участі в виборах, бо цього разу навіть шляхом фальшування він може отримати рекордно низький результат,
      – вважає волонтер.

      Також він підкреслив, що Путін намагатиметься залишатись при владі до кінця життя, зберігати контроль над силовим блоком та фактично зберегти владний влив в державі.

      "А сектори впливу, які не підпадатимуть під його контроль, потрібно максимально розпорошити на безліч різних інституцій, щоб убезпечитись від концентрування влади в новому центрі", – додав автор відеоблогу.

      Дивіться відео повного відеоблогу "Хроніки неоголошеної війни" за 18 лютого 2020:

       

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України Новини Росії Володимир Путін Відеоблоги Відставка уряду Росії
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