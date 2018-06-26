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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

Выборы в Турции: как СМИ обманули народ

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Реджеп Тайип ЕЭрдоган
Реджеп Тайип ЕЭрдоган / gazetadita.al

Президентские и парламентские выборы в Турции – это главное мировое событие минувших выходных. Точнее, это была грандиозная спецоперация по повышению президента Реджепа Тайип Эрдогана в ранг сразу до султана Османской империи.

Об этом в своем блоге "Безумный мир" рассказал Иван Яковина.

По его словам, всем главным СМИ страны разослали указание: сразу после выборов, еще когда голоса не будут подсчитаны, написать, что Эрдоган собрал 52%. Поскольку экзит-поллы в Турции запрещены и других результатов не будет, все поверят в эти проценты и пойдут поздравлять Реджепа с победой. Даже если реальные финальные итоги будут другими, это уже ни на что не повлияет.

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Как отметил журналист, во-первых, их можно как-то подделать, а во-вторых, никто особо и не будет возмущаться, так как в победу султана все уже успели поверить. Вуаля – результат готов! Неважно даже будет, как на самом деле голосовал народ.

Интересно, что про эту схему турецкая оппозиция рассказала еще до выборов. Кандидат Мераль Акшенер даже сообщила, какие результаты поручено написать разным СМИ! Но власть просто проигнорировала это разоблачение, его как будто и не было,
– сказал Иван Яковина.

По его словам, в Турции действует очень умная система подсчета голосов, которая обычно позволяет узнать итоги выборов на участке сразу после его закрытия. Поскольку экзит-поллы запрещены, различные СМИ отправляют своих людей на различные участки. И эти корреспонденты считают голоса вместе со всеми другими. Таким образом получается неофициальный подсчет голосов. Вместе с журналистами гослоса считает и местный ЦИК. Скорость его работы примерно такая же. Ну и результаты они выдают почти одновременно.

Больше смотрите в программе "Безумный мир" с Иваном Яковиною по 25 июня 2018

 
Теги: Новости политики Видеоблоги Реджеп Эрдоган Новости Турции СМИ
Источник: 24 канал
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