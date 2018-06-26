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Вибори у Туреччині: як ЗМІ обдурили народ

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Реджеп Таїп Ердоган
Реджеп Таїп Ердоган / gazetadita.al

Президентські і парламентські вибори в Туреччині – це головна світова подія минулих вихідних. Точніше, це була грандіозна спецоперація щодо підвищення президента Реджепа Тайіп Ердогана в ранг відразу до султана Османської імперії.

Про це у своєму блозі "Безумный мир" розповів Іван Яковина.

За його словами, всім головним ЗМІ країни розіслали вказівку: відразу після виборів, ще коли голоси не будуть підраховані, написати, що Ердоган зібрав 52%. Оскільки екзит-поли в Туреччині заборонені й інших результатів не буде, всі повірять в ці відсотки і підуть вітати Реджепа з перемогою. Навіть якщо реальні фінальні підсумки будуть іншими, це вже ні на що не вплине.

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Як зазначив журналіст, по-перше, їх можна якось підробити, а по-друге, ніхто вже особливо і не буде обурюватися, так як в перемогу султана всі вже встигли повірити. Вуаля – результат готовий! Неважливо навіть буде, як насправді голосував народ.

Цікаво, що про цю схему турецька опозиція розповіла ще до виборів. Кандидатка Мераль Акшенер навіть повідомила, які результати доручено написати різним ЗМІ! Але влада просто проігнорувала це викриття, його наче й не було,
– сказав Іван Яковина.

За його словами,  у Туреччині діє дуже розумна система підрахунку голосів, яка зазвичай дозволяє дізнатися підсумки виборів на ділянці відразу після його закриття. Оскільки екзит-поли заборонені, різні ЗМІ відправляють своїх людей на різні ділянки. І ці кореспонденти рахують голоси разом з усіма іншими. Таким чином виходить неофіційний підрахунок голосів. Разом з журналістами гослоса рахує і місцевий ЦВК. Швидкість його роботи приблизно така ж – вважають все-таки один і той самий. Ну і результати вони видають майже одночасно.

Більше дивіться у програмі "Безумный мир" з Іваном Яковиною за 25 червня 2018

 
Теги: Новини політики Відеоблоги Новини Туреччини Реджеп Ердоган ЗМІ
Джерело: 24 канал
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