В Великобритании стартуют досрочные парламентские выборы

В Великобритании 12 декабря стартуют досрочные парламентские выборы, на которых граждане будут избирать 650 депутатов парламента нового созыва.

Именно по результатам выборов будет решаться как, когда и состоится ли вообще Brexit – выход Британии из Евросоюза.

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В то же время в повестке дня британских выборов доминирует еще ряд вопросов. В частности, говорится об иммиграции, здравоохранении и образовании. Эти выборы, безусловно, станут одними из самых непредсказуемых за последние годы.

Кому прогнозируют победу

Результаты соцопроса прогнозируют победу на выборах Консервативной партии (тори). Хотя ее главный соперник – лейбористы сократили отставание от лидера гонки.

Так, по данным опроса YouGov, тори получают 339 мест, лейбористы – 231, либерал-демократы – 15, Шотландская национальная партия – 41.

Таким образом, британский премьер Борис Джонсон может получить преимущество в 28 мест в Палате представителей, хотя предварительные опросы давали консерваторам преимущество в 68 мест.

Ранее Джонсон пообещал в случае победы консерваторов вывести Британию из состава ЕС до 31 января 2020 года.

Что стало причиной досрочных выборов? Досрочные парламентские выборы инициировал Джонсон, чтобы провести через парламент соглашение о Brexit. Ранее депутаты отвергали соглашения с Брюсселем, предложенные Джонсоном и его предшественником Терезой Мэй.