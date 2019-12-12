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      У Великій Британії стартують дострокові парламентські вибори

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      У Великій Британії стартують дострокові вибори до парламенту / pinterest.com

      У Великій Британії 12 грудня стартують дострокові парламентські вибори, на яких громадяни обиратимуть 650 депутатів парламенту нового скликання.

      Саме за результатами виборів новий уряд вирішуватиме – як, коли і чи взагалі відбудеться Brexit – вихід Британії з Євросоюзу.

      Читайте також: Brexit: Джонсон обіцяє остаточно "перегорнути сторінку безладу" до 31 січня

      Водночас у порядку денному британських виборів домінує ще низка питань. Зокрема, мовиться про імміграцію, охорону здоров’я і освіту. Ці вибори, безперечно, постають одними з найбільш непередбачуваних за останні роки.

      Кому прогнозують перемогу

      Результати соцопитування прогнозують перемогу на виборах Консервативній партії (торі). Хоча її головний суперник – лейбористи, скоротили відставання від лідера гонки.

      Так, за даними опитування YouGov, торі отримують 339 місць, лейбористи – 231, ліберал-демократи – 15, Шотландська національна партія – 41.

      Таким чином, британський прем'єр Борис Джонсон може отримати перевагу в 28 місць у Палаті представників, хоча попередні опитування давали консерваторам перевагу у 68 місць.

      Раніше Джонсон пообіцяв у разі перемоги консерваторів вивести Британію зі складу ЄС до 31 січня 2020 року.

      Що стало причиною дострокових виборів? Дострокові парламентські вибори ініціював Джонсон, щоб провести через парламент угоду про Brexit. Раніше депутати відкидали угоди з Брюсселем, запропоновані Джонсоном і його попередницею Терезою Мей.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Велика Британія Борис Джонсон Brexit Євросоюз
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