Немецкие партии и Ассоциация налогоплательщиков призвали Шредера отказаться от благ, которые он получает как бывший глава правительства. Реакцию общества отследили журналисты издания Bild.

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Вице-президент ассоциации Михаэль Егер обратился к экс-канцлеру с требованием отказаться от предоставленного гософиса, сотрудников и служебного авто. Он пояснил, что бывший глава правительства "лоббирует интересы российского бизнеса с помощью немецкой инфраструктуры, которая финансируется налогами".

Реакция политиков на планы Шредера

Представители разных политических сил в Германии убеждены, что "Шредер не достоин своей должности, потому что, избрав путь служить Путину, вредит интересам своего государства. Эти действия должны иметь последствия".

Следует провести межпартийные переговоры об изъятии оргтехники. Тот, кто позволяет себе платить автократам, не требует денег от немецких налогоплательщиков. Мы должны разработать правила деловой деятельности бывших немецких канцлеров,

– сказал депутат парламента Стефан Мюллер.

Что известно о Шредере Шредер является активным лоббистом российских интересов. Недавно он обвинил Киев в "бряцании саблями", раскритиковал требования относительно поставок оружия. Кроме того, давно требует отмены санкций против России. Бывший канцлер уже является председателем комитета акционеров Nord Stream AG и президентом совета директоров Nord Stream 2 AG, а также председателем наблюдательного совета "Роснефти".

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