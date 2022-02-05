Німецькі партії та Асоціація платників податків закликали Шредера відмовитися від благ, які він отримує як колишній глава уряду. Реакцію суспільства відслідкували журналісти видання Bіld.

Читайте також Росія продовжує підкуповувати європейських політиків

Віцепрезидент асоціації Міхаель Єгер звернувся до ексканцлера з вимогою відмовитися від наданого держофісу, співробітників і службового авто. Він пояснив, що колишній глава уряду "лобіює інтереси російського бізнесу за допомогою німецької інфраструктури, яка фінансується податками".

Реакція політиків на плани Шредера

Представники різних політичних сил у Німеччини переконані, що "Шредер не гідний своєї посади, бо, обравши шлях служити Путіну, шкодить інтересам своєї держави. Ці дії повинні мати наслідки".

Треба провести міжпартійні переговори про вилучення оргтехніки. Той, хто дозволяє собі платити автократам, не потребує грошей від німецьких платників податків. Ми повинні розробити правила ділової діяльності колишніх німецьких канцлерів,

– сказав депутат парламенту Стефан Мюллер.

Що відомо про Шредера Шредер є активним лобістом російських інтересів. Нещодавно він звинуватив Київ у "брязканні шаблями", розкритикував вимоги щодо поставок зброї. Окрім цього, давно вимагає скасування санкцій проти Росії.



Колишній канцлер вже є головою комітету акціонерів Nord Stream AG і президентом ради директорів Nord Stream 2 AG, а також головою наглядової ради "Роснефти".

Шредер хоче в "Газпром": коротко