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Выдающийся памятник архитектуры горел на Ровенщине

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В Дубно Ровенской области произошел пожар в памятнике архитектуры Луцкие ворота
В Дубно Ровенской области произошел пожар в памятнике архитектуры Луцкие ворота / ГСЧС

Ночью на 14 июля в городе Дубно, что в Ровенской области, произошло возгорание в исторической достопримечательности Луцкие ворота. Пожарным удалось ликвидировать пожар только утром.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Житомирской области.

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Луцька брама, Дубно, архітектура, історія, пам'ятка, пожежа, ДСНС

Луцка ворота располагается в Дубно на улице Данилы Галицкого

"14 июля в 00:54 в Службу спасения Ровенской области по номеру "101" поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Дубно, ул. Богдана Хмельницкого, 32. На место происшествия немедленно было направлено отделение спасателей 5-й государственной пожарно-спасательной части г. Дубно. Прибыв на место вызова сотрудники ГСЧС установили, что пожар возник в каменном, кирпичном, с массивными деревянными конструкциями, размером 15×16 сантиметров 3-этажном здании, которое является историческим памятником города, известным как "Луцкие ворота", – отмечают спасатели.

Луцька брама, Дубно, архітектура, історія, пам'ятка, пожежа, ДСНС

Хотя Луцкие ворота и кирпичные, но здесь также есть массивные деревянные конструкции

Заметим, что возгорание произошло на 10-метровой высоте. Кроме того, из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

Луцька брама, Дубно, архітектура, історія, пам'ятка, пожежа, ДСНС

Пожар возник на высоте в 10 метров

На ликвидацию пожара были поданы 2 водяных ствола. В целом была привлечена одна единица спецтехники ГСЧС и четыре представителя личного состава.

Луцька брама, Дубно, архітектура, історія, пам'ятка, пожежа, ДСНС

Пожар в Луцких воротах пожарным удалось ликвидировать только утром

"В 1:35 пожар был локализован, а в 08:38 полностью ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожено перекрытие между 2 и 3 этажом площадью в 60 квадратных метров, повреждены 6 окон и 3 двери. Причины пожара и причиненный ущерб сейчас устанавливают специалисты", – добавляют в ГСЧС.

Напомним, в начале июля в Киеве пожар произошел на территории Национального музея народной архитектуры и быта "Пирогово".

Теги: Новости Украины Пожар ГСЧС Новости культуры История Ровно
Источник: 24 канал
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