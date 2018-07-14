Видатна пам'ятка архітектури горіла на Рівненщині

Уночі проти 14 липня у місті Дубно, що на Рівненщині, сталося займання в історичній пам'ятці Луцька брама. Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу лише вранці.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Житомирській області.

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Луцька брама розташовується у Дубно на вулиці Данила Галицького

"14 липня о 00:54 до Служби порятунку Рівненщини за номером "101" надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м. Дубно, вул. Данила Галицького, 32. На місце події негайно було направлено відділення рятувальників 5-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Дубно. Прибувши на місце виклику співробітники ДСНС встановили, що пожежа виникла в мурованій, цегляній, з масивними дерев’яними конструкціями, розміром 15×16 сантиметрів 3-поверховій будівлі, що є історичною пам’яткою міста, відомою як "Луцька брама", – зазначають рятувальники.



Хоча Луцька брама і є цегляною, але тут також є масивні дерев'яні конструкції

Зауважимо, що займання сталося на 10-метровій висоті. Крім того, через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.



Пожежа виникла на висоті у 10 метрів

На ліквідацію пожежі було подано 2 водяних стволи. А загалом було залучено одна одиниця спецтехніки ДСНС та чотири представники особового складу.



Пожежу у Луцькій брамі вогнеборцям вдалося ліквідувати лише вранці

"О 01:35 пожежу було локалізовано, а о 08:38 повністю ліквідовано. Внаслідок пожежі вогнем знищено перекриття між 2 та 3 поверхом площею у 60 квадратних метрів, пошкоджено 6 вікон та 3 дверей. Причини пожежі та завдані нею збитки наразі встановлюють фахівці", – додають у ДСНС.

Нагадаємо, на початку липня у Києві пожежа сталася на території Національного музею народної архітектури та побуту "Пирогово".