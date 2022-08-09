Об этом рассказали в строительстве оперативного командования "Юг" по состоянию на 16:00 9 августа. Ранее президент Владимир Зеленский пригрозил оккупантам и предателям последствия организации подобных преступных псевдоголосований.

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"Подъемные" рубли в обмен на персональные данные

На временно занятых территориях Херсонской области оккупационная так называемая "власть" продолжает собирать личную информацию и паспортные данные местных жителей. Это происходит в рамках подготовки к так называемому "референдуму".

С этой целью увеличено количество пунктов "гуманитарной помощи", продолжается выдача (оккупантами местным жителям – ред. 24 канал) разных "подъемных" сумм от 4 до 10 тысяч рублей разным категориям населения, но при обязательном условии – обмен на персональные данные,

– говорится в возведении ОК "Юг".

Актуальная ситуация на Юге Украины 9 августа

В целом ситуация в регионе остается стабильно напряженной . Враг продолжает держать занятые рубежи обороны, а существенных изменений в составе и расположении российских кафиров не зафиксировано. Противник предпочитает тактику контрбатарейной борьбы и точечных авиаударов.

В ночь на 9 августа россияне в очередной раз обстреляли Никополь около 80-ти снарядами из ракетных систем залпового огня "Град". Кроме того, враг гнал "Ураганами" по хозяйствам жителей Березнеговатого.

Для атаки на авиабазу в Крыму могли использовать оружие украинского производства, – NYT

При этом украинским ракетно-артиллерийским подразделениям удалось ликвидировать не менее 7 российских кафиров и РСЗО "Град" противника в Херсонском районе. По этому, а также по Бериславскому району нашими защитниками и защитницами были нанесены удары по двум командным пунктам россиян – результаты пока дознаются.

К слову, корабельная группировка кафиров и дальше маневрирует в отдаленных районах Черного моря, наготове у врага – 2 ракетоносца с 16 ракетами типа "Калибр" и 1 большой десантный корабль.

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