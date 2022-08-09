Про це розповіли у зведенні оперативного командування "Південь" станом на 16:00 9 серпня. Раніше президент Володимир Зеленський пригрозив окупантам та зрадникам наслідками організації подібних злочинних псевдоголосувань.

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"Підйомні" рублі в обмін на персональні дані

На тимчасово зайнятих територіях Херсонської області окупаційна так звана "влада" продовжує збирати особисту інформацію та паспортні дані місцевих мешканців. Це відбувається у межах підготовки до так званого "референдуму".

З цією метою збільшено кількість пунктів "гуманітарної допомоги", продовжується видача (окупантами місцевим мешканцям – ред. 24 канал) різних "підйомних" сум від 4 до 10 тисяч рублів різним категоріям населення, але за обов'язкової умови – обмін на персональні дані,

– йдеться у зведенні ОК "Південь".

Актуальна ситуація на Півдні України 9 серпня

Загалом ситуація у регіоні залишається стабільно напруженою. Ворог продовжує тримати зайняті рубежі оборони, а суттєвих змін у складі та розташуванні російських окупантів не зафіксовано. Противник надає перевагу тактиці контрбатарейної боротьби та точкових авіаударів.

У ніч проти 9 серпня росіяни вкотре обстріляли Нікополь близько 80-а снарядами із ракетних систем залпового вогню "Град". Крім того, ворог гатив "Ураганами" по господарствах мешканців Березнегуватого.

До речі Для атаки на авіабазу в Криму могли використати зброю українського виробництва, – NYT

При цьому українським ракетно-артилерійським підрозділам вдалось ліквідувати щонайменше 7 російських окупантів та РСЗВ "Град" противника у Херсонському районі. По цьому, а також по Бериславському району нашими захисниками й захисницями було завдано ударів по двох командних пунктах росіян – результати наразі дорозвідуються.

До слова, корабельне угруповання окупантів й надалі маневрує у віддалених районах Чорного моря, напоготові у ворога – 2 ракетоносці з 16 ракетами типу "Калібр" та 1 великий десантний корабель.

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