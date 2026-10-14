Как рассказал в эфире 24 Канала политолог Игорь Рейтерович, попытки отдельных американских политиков ограничить работу Starlink или передачу разведданных не принесут республиканцам электоральных бонусов. Более того, в силовом блоке США, в частности со стороны главы ЦРУ, сохраняется мощное сопротивление таким инициативам.

Бизнес-интересы и "имперское президентство"

Аналитик подчеркнул, что Трамп периодически возвращается к иллюзиям о возможном переманивании Москвы на свою сторону ради противостояния с Пекином. Однако эта концепция уже как минимум 20 лет не является жизнеспособной, ведь режим Путина окончательно взял курс на максимальное сближение с Китаем.

Очевидно, что Украина для него здесь – разменная монета, на которую он может особо не обращать внимания. Но я думаю, что здесь есть и чисто какая-то деловая история,

– отмечает Игорь Рейтерович.

По его словам, разговоры об огромных проектах могут интересовать Трампа исключительно с точки зрения собственной наживы или обогащения его ближайшего окружения.

Трамп живет в парадигме имперского президентства. Получив в свое время значительное влияние на судебную и законодательную власть, он почувствовал безнаказанность и начал творить дичину,

– говорит политолог.

Гость эфира также обратил внимание на цинизм команды экс-президента, для которого ролевая модель Путина остается привлекательной из-за стремления обладать абсолютной властью.

Угроза хаоса после выборов

Анализируя предстоящие выборы 4 ноября, Рейтерович предупредил, что Соединенные Штаты могут погрузиться во внутриполитический хаос и межпартийную войну. В такой ситуации ключевое значение будет иметь готовность Европы взять на себя лидерство, чтобы остановить российскую агрессию на украинской территории и не допустить войны на собственных границах.

Напомним, ранее мы писали, что " угроза импичмента " может заставить Трампа сменить фокус внимания. Как уже сообщалось на нашем сайте, компания SpaceX могла бы ограничить работу терминалов Starlink в Украине именно по запросу новой администрации.