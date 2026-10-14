Як розповів в ефірі 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович, спроби окремих американських політиків обмежити роботу Starlink чи передачу розвідданих не принесуть республіканцям електоральних бонусів. Ба більше, у силовому блоці США, зокрема з боку очільника ЦРУ, зберігається потужний опір таким ініціативам.

Бізнес-інтереси та "імперське президентство"

Аналітик підкреслив, що Трамп періодично повертається до ілюзій про можливе перетягування Москви на свій бік заради протистояння з Пекіном. Однак ця концепція вже щонайменше 20 років не є життєздатною, адже режим Путіна остаточно обрав курс на максимальне зближення з Китаєм.

Очевидно, що Україна для нього тут – розмінна монета, на яку він може особливо не звертати уваги. Але я думаю, що тут є і чисто якась бізнесова історія,

– зазначає Ігор Рейтерович.

За його словами, розмови про величезні проєкти можуть цікавити Трампа виключно з погляду власної наживи або збагачення його найближчого оточення.

Трамп живе в парадигмі імперського президентства. Отримавши свого часу значний вплив на судову та законодавчу владу, він відчув безкарність і почав творити дичину,

– каже політолог.

Гість ефіру також звернув увагу на цинізм команди експрезидента, для якого рольова модель Путіна залишається привабливою через прагнення мати абсолютну владу.

Загроза хаосу після виборів

Аналізуючи майбутні вибори 4 листопада, Рейтерович застеріг, що Сполучені Штати можуть зануритися у внутрішньополітичний хаос та міжпартійну війну. У такій ситуації ключове значення матиме готовність Європи взяти лідерство на себе, щоб зупинити російську агресію на українській території та не допустити війни на власних кордонах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що загроза імпічменту може змусити Трампа змінити фокус уваги. Як вже повідомлялося на нашому сайті, компанія SpaceX могла обмежити роботу терміналів Starlink в Україні саме на запит нової адміністрації.