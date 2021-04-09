В министерстве иностранных дел России отреагировали на обвинения Вашингтона в отношении условий содержания Алексея Навального. В МИД уверяют, что с пребыванием опозицоинера в колонии все в порядке. Зато США придумывают всякие небылицы.

Реакцию России озвучила представитель МИД Мария Захарова. На брифинге она отметила, что якобы Вашингтон игнорирует проблемы заключенных американцев.

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В МИД России назвали заявления США нелепостями

Официальный Вашингтон, постоянно озабочен правами человека во всем мире, но только не у себя дома, игнорирует наши аргументы. Вместо этого там просто сочиняют небылицы, рассказывают какую-то чушь об условиях содержания российских осужденных, в частности, Навального,

– сказала Захарова.

Представительница дипведомства призвала США провести расследование всех нарушений прав заключенных, ведь это, убеждена Захарова, противоречит американской конституции, а также международным нормам.

Россия требует отчета США об условиях в американских тюрьмах

В МИД России серьезно требуют от США публичного отчета по недопущению произвола в американских тюрьмах. Якобы россияне, находящиеся в заключении в США, получают помощь только после того, как обращаются в консульство.

Что известно об ухудшении состояния Навального