Выдумывают небылицы, – МИД России о критике США содержания Навального
В министерстве иностранных дел России отреагировали на обвинения Вашингтона в отношении условий содержания Алексея Навального. В МИД уверяют, что с пребыванием опозицоинера в колонии все в порядке. Зато США придумывают всякие небылицы.
Источник:ТАСС
Реакцию России озвучила представитель МИД Мария Захарова. На брифинге она отметила, что якобы Вашингтон игнорирует проблемы заключенных американцев.
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В МИД России назвали заявления США нелепостями
Официальный Вашингтон, постоянно озабочен правами человека во всем мире, но только не у себя дома, игнорирует наши аргументы. Вместо этого там просто сочиняют небылицы, рассказывают какую-то чушь об условиях содержания российских осужденных, в частности, Навального,
– сказала Захарова.
Представительница дипведомства призвала США провести расследование всех нарушений прав заключенных, ведь это, убеждена Захарова, противоречит американской конституции, а также международным нормам.
Россия требует отчета США об условиях в американских тюрьмах
В МИД России серьезно требуют от США публичного отчета по недопущению произвола в американских тюрьмах. Якобы россияне, находящиеся в заключении в США, получают помощь только после того, как обращаются в консульство.
Что известно об ухудшении состояния Навального
- Адвокаты Навального сообщили о резком ухудшении состояния здоровья оппозиционера.
- У него проблемы со спиной и ногой, также он теряет чувствительность рук.
- Навальный говорит, что у него – резкие перепады температуры. Политик даже объявил голодовку, чтобы к нему допустили медиков.
- Представители Госдепа США и МИД Великобритании выступили с заявлениями. Они требуют освободить Навального и оказать ему необходимую медицинскую помощь.
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