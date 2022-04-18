Об этом в эфире 24 канала сообщил корреспондент из Запорожья. В частности, в Бердянске оккупанты вывесили объявление, что занимающиеся торговлей в городе обязательно должны пройти "регистрацию" всех субъектов предпринимательской деятельности.

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Хотят подтверждение

По словам журналиста, захватчики требуют не только паспорт, но и разрешения и регистрационные документы, которые предпринимателям выдавала украинская власть. После этого оккупанты будут регистрировать их снова и забирать 20% "налога".

Тем, кто не зарегистрируется до 30 апреля, – работать не дадут,

– заметил журналист.

Как отметил корреспондент, такие же мероприятия российские захватчики проводят в оккупированном Токмаке. Там похожие условия, но рашисты хотят забирать себе не 20%, а 30% от дохода предпринимателей.

Где покупать товар

В то же время, россияне предлагают предпринимателям привозить товар для продажи из оккупированного Крыма. И уже с его продажи платить захватчикам дань в размере 20% или 30%.

Пойдут ли люди на эти условия, пока неизвестно. Большой интенсивности регистрации не наблюдаем,

– добавил журналист.

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