Які ще курйозні події відбулися в Росії за тиждень – у програмі.

До теми Вєсті Кремля: Шойгу показав Путіну "музей Сатани"

Дискредитація Pfizer від Росії

Інфлюенсери розповіли, що пов'язане з Росією PR-агентство просило їх дискредитувати вакцину Pfizer. Європейським блогерам на електронну пошту приходили листи їз пропозиціями публікувати посилання на інформацію статті Le Monde про вкрадені російськими хакерами дані з європейського агентства з лікарських засобів.

Шойгу показав Путіну "музей для сатаністів"

Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу показав Володимиру Путіну, який вигляд матиме головний музей збройних сил в парку "Патріот". Проте деякі росіяни зазначили, що насправді комплекс нагадує символ прибічників Сатани.

Пропагандист з Білорусі розкритикував Євробачення

Білоруський пропагандист Григорій Азарьонок облаяв гурт Måneskin, який переміг на Євробаченні. Він заявив, мовляв, добре, що в Білорусі не показували відповідний виступ і додав, що "краще б була диктатура".

Читайте також Курйоз на Євробаченні-2021: у соліста Måneskin порвалися штани під час святкування перемоги

Третя донька Путіна опублікувала відверте фото

Інформація про третю доньку Володимира Путіна з'явилася зовсім нещодавно. Луїза Розова опублікувала у себе в інстаграмі відверте фото, проте невдовзі видалила його. Натомість її схожість із президентом Росії викликала до фото підвищений інтерес.

Білорусь знову підозрює США

Мінськ запідозрив США у відпрацюванні авіаударів по Білорусі. Такі дії Олександр Лукашенко ніби скопіював у Володимира Путіна, який неодноразово заявляв, що Сполучені Штати хочуть послабити Росію.

Сталіна хочуть зобразити на грошах

Центробанку Росії запропонували розміщувати зображення радянського державного діяча Фелікса Дзержинського та Йосипа Сталіна на грошах. На думку представників партії "Комуністи Росії", це змусить "шахраїв здригатися".

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 29 травня 2021: дивіться відео