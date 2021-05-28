Які ще курйозні події трапились у Росії станом на п'ятницю, 28 травня – читайте у програмі.

До теми Вєсті Кремля: Неофіційна дочка Путіна роздягнулась в інстаграмі

11 мільйонів за Лукашенка

Білоруський підприємець запропонував 11 мільйонів силовикам за арешт Олександра Лукашенка. Валерій Цепкало опублікував відео, у якому розповів про відповідну соціальну ініціативу "Все або нічого".

У стрілянині в Казані звинуватили ігри

11 травня в казанській школі Ільназ Галявієв влаштував стрілянину, внаслідок якої загинули люди. Російські політики вже відзначалися одіозними заявами щодо того, хто винен в інциденті. Наразі голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін поклав на батьків учнів відповідальність за відсутність охорони в школі. Вже згодом президент Татарстану запропонував обмежити доступ дітей до онлайн-ігор.

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Росіяни "перевірили" міміку Фургала

На допитах міміку та жести ексгубернатора Хабаровська проаналізували за допомогою комп'ютерних програм. Це нібито переконало слідство у вині Сергія Фургала.

З'явиться новий російський бренд – "Петров і Боширов"

Російська компанія реєструє бренд "Петров і Боширов". Прізвища підозрюваних у злочинах в Європі стануть назвами шампунів та засобів для догляду.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 28 травня: дивіться відео