Какие еще курьезные события произошли в России по состоянию на пятницу, 28 мая – читайте в программе.
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11 миллионов за Лукашенко
Белорусский предприниматель предложил 11 миллионов силовикам за арест Александра Лукашенко. Валерий Цепкало опубликовал видео, в котором рассказал о соответствующей социальной инициативе "Все или ничего".
В стрельбе в Казани обвинили игры
11 мая в казанской школе Ильназ Галявиев устроил стрельбу, в результате которой погибли люди. Российские политики уже отметились одиозными заявлениями о том, кто виноват в инциденте. Сейчас председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин положил на родителей учеников ответственность за отсутствие охраны в школе. Уже позже президент Татарстана предложил ограничить доступ детей к онлайн-играм.
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Россияне "проверили" мимику Фургала
На допросах мимику и жесты экс-губернатора Хабаровска проанализировали с помощью компьютерных программ. Это якобы убедило следствие в вине Сергея Фургала.
Появится новый российский бренд – "Петров и Боширов"
Российская компания регистрирует бренд "Петров и Боширов". Фамилии подозреваемых в преступлениях в Европе станут названиями шампуней и средств для ухода.
Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 28 мая: смотрите видео