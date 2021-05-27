Какие еще курьезные события произошли в России 27 мая – читайте в программе.

Интересно Вести Кремля: Белорусский пропагандист обругал Måneskin

Расстройства Лукашенко становятся очевидными

Мозаичная психопатия – это полуофициальный диагноз, который приписывают Александру Лукашенко. Например, он верит, что является президентом Беларуси. Кроме того, диктатор больше всего боится внешних врагов.

Правило 5 секунд

В России на законодательном уровне ввели "правило 5 секунд". Полковника обвинили в том, что он якобы заснул на встрече. Однако, по данным следствия, он конспектировал речь. В результате ввели правило, что глаза на таких собраниях можно опускать не более, чем на 5 секунд.

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Учитель Бердымухамедов

Президент Туркменистана Гурбангулы Мяликгулийович Бердымухамедов пытается учить местных чиновников. Он провел им тренинг, где люди должны были стоя в подвижном автобусе, записывать его установки.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 27 мая: смотрите видео