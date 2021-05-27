Які ще курйозні події трапились у Росії за 27 травня – читайте у програмі.

Цікаво Вєсті Кремля: Білоруський пропагандист облаяв Måneskin

Розлади Лукашенка стають очевидними

Мозаїчна психопатія – це напівофіційний діагноз, який приписують Олександру Лукашенку. Наприклад, він вірить, що є президентом Білорусі. Крім того, диктатор понад усе боїться зовнішніх ворогів.

Правило 5 секунд

У Росії на законодавчому рівні ввели "правило 5 секунд". Полковника звинуватили у тому, що він начебто заснув на зустрічі. Однак, за даними слідства, він конспектував промову. Внаслідок цього ввели правило, що очі на таких зібраннях можна опускати не більше, ніж на 5 секунд.

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Вчитель Бердимухамедов

Президент Туркменістану Гурбангули Мялікгулийович Бердимухамедов намагається навчити місцевих чиновників. Він провів їм тренував, де люди мали стоячи у рухомому автобусі, записувати його настанови.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 27 травня: дивіться відео