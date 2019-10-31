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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН

      Вєсті Кремля: Россияне бомбят Воронеж. Медведев под прикрытием

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      Вєсті Кремля
      Вєсті Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вєсті Кремля" за 31 октября – руководство РФ жить не может без супероружия. И отчаянно хватается за любую возможность доказать всему миру свою силу. Но беда пришла, откуда не ждали – от уже проверенных разработок. В России отношение к Хеллоуину неоднозначное. Но одна из самых заметных политических фигур, похоже, обожает этот праздник.

      Также в выпуске: 

      Пьяная патрицианка устроила дебош в самолете.

      Смотрите программу "Вєсті Кремля" за 31 октября 2019:

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Дмитрий Медведев Новости России Вести Кремля
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