Вєсті Кремля: Россияне бомбят Воронеж. Медведев под прикрытием

В свежем выпуске программы "Вєсті Кремля" за 31 октября – руководство РФ жить не может без супероружия. И отчаянно хватается за любую возможность доказать всему миру свою силу. Но беда пришла, откуда не ждали – от уже проверенных разработок. В России отношение к Хеллоуину неоднозначное. Но одна из самых заметных политических фигур, похоже, обожает этот праздник.

Также в выпуске: Пьяная патрицианка устроила дебош в самолете. Смотрите программу "Вєсті Кремля" за 31 октября 2019: