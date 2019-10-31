Вєсті Кремля: Росіяни бомблять Воронеж. Медведєв під прикриттям
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 31 жовтня – керівництво РФ жити не може без суперзброї. І відчайдушно хапається за будь-яку можливість довести всьому світу свою силу. Але біда прийшла, звідки не чекали – від вже перевірених розробок. На Росії ставлення до Геловіна неоднозначне. Але одна з найпомітніших політичних фігур, схоже, обожнює це свято.
Також у випуску:
П'яна патриціанка влаштувала дебош в літаку.
Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 31 жовтня 2019:
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