22:33
31 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни бомблять Воронеж. Медведєв під прикриттям
      Вєсті Кремля
      21:45, сьогодні
      Вєсті.UA: Що чекає на Дубневича. Тищенко знайшов своє покликання
      Вєсті.UA
      19:24, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Вєсті Кремля
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН

      Вєсті Кремля: Росіяни бомблять Воронеж. Медведєв під прикриттям

      280 Читать новость на русском
      Вєсті Кремля
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 31 жовтня – керівництво РФ жити не може без суперзброї. І відчайдушно хапається за будь-яку можливість довести всьому світу свою силу. Але біда прийшла, звідки не чекали – від вже перевірених розробок. На Росії ставлення до Геловіна неоднозначне. Але одна з найпомітніших політичних фігур, схоже, обожнює це свято.

      Також у випуску: 

      П'яна патриціанка влаштувала дебош в літаку.

      Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 31 жовтня 2019:

       

      blog_ava
      Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
      сьогодні
      8396
      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Дмитро Медведєв
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 31 жовтня: Рада зняла недоторканність з Дубневича, Столтенберг в Україні
      сьогодні , 22:24 Головні новини 31 жовтня: Рада зняла недоторканність з Дубневича, Столтенберг в Україні
      Ірина Кошанська 41
      Пішов воювати, коли народилася донька, адже живу не тільки для себе, –кулеметник "Плюшкін"
      сьогодні , 22:01 Пішов воювати, коли народилася донька, адже живу не тільки для себе, –кулеметник "Плюшкін"
      Володимир Патола 106
      Огляд ноутбука Lenovo ThinkPad T590: головні переваги премільного та стильного лептопа
      сьогодні , 21:06 Огляд ноутбука Lenovo ThinkPad T590: головні переваги премільного та стильного лептопа
      Анастасія Можаровська 216
      Що дасть Україні членство в НАТО?
      сьогодні , 21:01 Що дасть Україні членство в НАТО?
      Світлана Попова 521
      А як би ви покарали Яременка за секс-скандал: опитування
      сьогодні , 20:10 А як би ви покарали Яременка за секс-скандал: опитування
      Северин Трач 1413
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук