Вєсті Кремля: Росіяни бомблять Воронеж. Медведєв під прикриттям

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 31 жовтня – керівництво РФ жити не може без суперзброї. І відчайдушно хапається за будь-яку можливість довести всьому світу свою силу. Але біда прийшла, звідки не чекали – від вже перевірених розробок. На Росії ставлення до Геловіна неоднозначне. Але одна з найпомітніших політичних фігур, схоже, обожнює це свято.

Також у випуску: П'яна патриціанка влаштувала дебош в літаку. Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 31 жовтня 2019: