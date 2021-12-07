О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 7 декабря – читайте далее.

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Новые конфеты от Гордона

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Загадочная рука

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