О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 7 декабря – читайте далее.

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Полный выпуск программы "Вєсті.UA" за 6 декабря: смотрите видео