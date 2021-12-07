Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 7 грудня – читайте далі.
До теми Підстава від Рабіновича: незадекларований будинок Киви перевірять
Україна хоче затримати Поклонську
Апеляційний суд дозволив затримати Наталію Поклонську за фактом державної зради. Наразі вона є послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде.
Нові цукерки від Гордона
Дмитро Гордон хоче масштабувати кондитерський бізнес. Він вже продає цукерки й говорить, що в магазинах з'являться шоколадні "Яйця Гордона в золотій піраміді".
Загадкова рука
Колишня речниця президента Юлія Мендель опублікувала фото, де видно чоловічу руку на її плечі. Вона написала, що влаштувала фотосесію.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 7 грудня: дивіться відео