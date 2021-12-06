Про це повідомив журналіст Олег Новіков. Саме він надіслав відповідне звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції, яке й перевірить будівлю.

До теми Рабінович "розсекретив" незадекларований будинок Киви під Києвом, – Bihus.Info

Будинок, якого немає в декларації Іллі Киви, розсекретив загалу його колега нардеп Вадим Рабінович. Коли ДБР проводило там обшуки – Рабінович знімав все на відео.

Будинок знайшли на сайті рієлторів. Його оцінюють приблизно у 850 тисяч доларів.



Ймовірний незадекларований будинок Киви / Скриншот з відео Bihus.Info

Водночас відзнятим матеріалом зацікавились журналісти Bihus.info. Завдяки відеороликам Рабіновича їм вдалось ідентифікувати будинок.

Зверніть увагу! У березні 2020 року будинок виставили на продаж за 21 мільйон гривень або на довгострокову оренду за 120 тисяч гривень.

Виявилось, що його немає в декларації Киви. Тож під час повної перевірки майна нардепа, яка вже зараз триває, НАЗК зверне увагу і на цей особняк.

Щоправда, НАЗК доведеться встановити, з якого саме часу Кива користується цим будинком, бо якщо з 2021 року, то нічого немає. Сам дім почали здавати в оренду 2020 році,

– зазначив Новіков.



Відповідь НАЗК щодо перевірки декларації Іллі Киви / Фото з фейсбук-сторінки Олега Новікова

Обшуки в Киви: що відомо

Уранці 16 листопада співробітники Офісу генпрокурора та ДБР навідалися до нардепа з обшуком.

Після цього, 19 листопада, Кива заявив, що подає в суд на генпрокурорку Ірину Венедіктову. Нардеп зазначив, що нібито "халатні й злочинні дії Венедіктової" призвели до "кримінального переслідування".

Водночас журналісти-розслідувачі з'ясували, що обшуки у Киви відбулися у незадекларованому будинку.

Цікаво – як Рабінович підставив Киву: дивіться відео

Повний текст публікації Олега Новікова:

НАЗК перевірить дані про незадекларований будинок Киви, в якому ДБР проводило обшук.

Як відомо, журналісти Bihus.info ідентифікували будинок у Козині під Києвом, в якому проживає народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива. Саме в ньому Державне бюро розслідувань проводило обшуки, а колега Киви нардеп Вадим Рабінович успішно назнімав відео, які й дозволили ідентифікувати цей будинок. На сайті ріелторів його орієнтовна вартість 850 тисяч доларів.

І, звичайно, цього будинку немає в декларації Киви як і видатків на нього. Тож я надіслав звернення до НАЗК і попросив агентство врахувати цю інформацію під час повної перевірки декларації Киви, яка якраз уже триває. У відомстві повідомили, що зроблять це.

Щоправда, НАЗК ще доведеться встановити, з якого саме часу Кива користується цим будинком, бо якщо з 2021 року, то нічого немає. Сам будинок почали здавати в оренду 2020 році.