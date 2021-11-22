Хоча сам Рабинович, швидше за все, навіть не підозрював як підставив свого колегу.

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Незадекларований будинок Киви

Журналісти проаналізували фото та відео, опубліковані Рабіновичем під час обшуку в Киви 16 листопада. На них можна побачити інтер'єр та екстер'єр будинку, а також територію навколо нього. Журналісти порівняли фото та відео з оголошеннями про продаж та оренду нерухомості і встановили, що мовиться про 3-поверховий будинок у Козині.

Вражає! У березні 2020 року цей будинок виставили на продаж за 21 мільйон гривень або на довгострокову оренду за 120 тисяч гривень.

У декларації Іллі Киви зазначено лише:

земельну ділянку у Полтавській області,

квартиру, що належить дочці.



Ймовірний незадекларований будинок Киви / Скриншот з відео Bihus.Info

І Кива, і Рабінович, коментуючи обшуки, заявляли, що вони проходять у будинку нардепа. Кива, зокрема, казав, що в цьому будинку мешкає його 2-річна дитина.

Біля будинку журналісти помітили автомобіль KIA, зареєстрований на колишнього помічника Киви Олександра Даниленка. За інформацією Bihus.Info, нардеп іноді їздить на цьому авто та записує з нього відео. Кива відмовився коментувати інформацію Bihus.Info.

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Що відомо про обшуки у Киви

16 листопада нардеп Вадим Рабінович заявив, що до Іллі Киви о 6-й ранку приїхали з обшуком. В якій справі відбувалися процесуальні дії, наразі невідомо. Пізніше Кива заявив, що під час обшуків у нього вилучили речі та забрали мисливський карабін Вулкан на експертизу. Нардеп заявив про політичний тиск із боку влади.

Справи проти Іллі Киви