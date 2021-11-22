Хоча сам Рабинович, швидше за все, навіть не підозрював як підставив свого колегу.
Важливо Жомова яма Киви: суд залишив скаргу без руху, бо нардеп не хоче платити судовий збір
Незадекларований будинок Киви
Журналісти проаналізували фото та відео, опубліковані Рабіновичем під час обшуку в Киви 16 листопада. На них можна побачити інтер'єр та екстер'єр будинку, а також територію навколо нього. Журналісти порівняли фото та відео з оголошеннями про продаж та оренду нерухомості і встановили, що мовиться про 3-поверховий будинок у Козині.
У декларації Іллі Киви зазначено лише:
- земельну ділянку у Полтавській області,
- квартиру, що належить дочці.
Ймовірний незадекларований будинок Киви / Скриншот з відео Bihus.Info
І Кива, і Рабінович, коментуючи обшуки, заявляли, що вони проходять у будинку нардепа. Кива, зокрема, казав, що в цьому будинку мешкає його 2-річна дитина.
Біля будинку журналісти помітили автомобіль KIA, зареєстрований на колишнього помічника Киви Олександра Даниленка. За інформацією Bihus.Info, нардеп іноді їздить на цьому авто та записує з нього відео. Кива відмовився коментувати інформацію Bihus.Info.
Рабінович "розсекретив" незадекларований будинок Киви: дивіться відео
Що відомо про обшуки у Киви
16 листопада нардеп Вадим Рабінович заявив, що до Іллі Киви о 6-й ранку приїхали з обшуком. В якій справі відбувалися процесуальні дії, наразі невідомо. Пізніше Кива заявив, що під час обшуків у нього вилучили речі та забрали мисливський карабін Вулкан на експертизу. Нардеп заявив про політичний тиск із боку влади.
Справи проти Іллі Киви
- 7 жовтня Ілля Кива опублікував відео з привітанням президента Росії Володимира Путіна із 69-річчям. Після цього щодо Киви відкрили справу про держзраду. Сам нардеп вважає справи "кримінальним переслідуванням опозиційного політика".
- 26 жовтня стало відомо, що проти нардепа відкрили справу через відео, яке він опублікував 16 жовтня до роковин убивства лідера ОУН Степана Бандери. На записі Кива називає себе "лідером антифашистського руху в Україні", а потім стріляє з автомата і влаштовує феєрверк.