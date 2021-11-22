Хотя сам Рабинович, скорее всего, даже не подозревал как подставил своего коллегу.

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Незадекларированный дом Киви

Журналисты проанализировали фото и видео, опубликованные Рабиновичем во время обыска у Кивы 16 ноября. На них можно увидеть интерьер и экстерьер дома, а также территорию вокруг него. Журналисты сравнили фото и видео с объявлениями о продаже и аренде недвижимости и установили, что речь идет о 3-этажном доме в Козине.

Впечатляет! В марте 2020 года этот дом выставили на продажу за 21 миллион гривен или на долгосрочную аренду за 120 тысяч гривен.

В декларации Ильи Кивы указаны лишь:

земельный участок в Полтавской области,

квартира, принадлежащая дочери.



Вероятный незадекларированный дом Кивы / Скриншот с видео Bihus.Info

И Кива и Рабинович, комментируя обыски, заявляли, что они проходят в доме нардепа. Кива, в частности, говорил, что в этом доме живет его 2-летний ребенок.

Возле дома журналисты заметили автомобиль KIA, зарегистрированный на бывшего помощника Кивы Александра Даниленко. По информации Bihus.Info, нардеп иногда ездит на этом авто и записывает с него видео. Кива отказался комментировать информацию Bihus.Info.

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Что известно об обысках у Кивы

16 ноября нардеп Вадим Рабинович заявил, что к Илье Киве в 6 утра приехали с обыском. В каком деле происходили процессуальные действия, пока неизвестно. Позже Кива заявил, что во время обысков у него изъяли вещи и забрали охотничий карабин Вулкан на экспертизу. Нардеп заявил о политическом давлении со стороны власти.

Дела против Ильи Кивы