Хотя сам Рабинович, скорее всего, даже не подозревал как подставил своего коллегу.
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Незадекларированный дом Киви
Журналисты проанализировали фото и видео, опубликованные Рабиновичем во время обыска у Кивы 16 ноября. На них можно увидеть интерьер и экстерьер дома, а также территорию вокруг него. Журналисты сравнили фото и видео с объявлениями о продаже и аренде недвижимости и установили, что речь идет о 3-этажном доме в Козине.
В декларации Ильи Кивы указаны лишь:
- земельный участок в Полтавской области,
- квартира, принадлежащая дочери.
Вероятный незадекларированный дом Кивы / Скриншот с видео Bihus.Info
И Кива и Рабинович, комментируя обыски, заявляли, что они проходят в доме нардепа. Кива, в частности, говорил, что в этом доме живет его 2-летний ребенок.
Возле дома журналисты заметили автомобиль KIA, зарегистрированный на бывшего помощника Кивы Александра Даниленко. По информации Bihus.Info, нардеп иногда ездит на этом авто и записывает с него видео. Кива отказался комментировать информацию Bihus.Info.
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Что известно об обысках у Кивы
16 ноября нардеп Вадим Рабинович заявил, что к Илье Киве в 6 утра приехали с обыском. В каком деле происходили процессуальные действия, пока неизвестно. Позже Кива заявил, что во время обысков у него изъяли вещи и забрали охотничий карабин Вулкан на экспертизу. Нардеп заявил о политическом давлении со стороны власти.
Дела против Ильи Кивы
- 7 октября Илья Кива опубликовал видео с поздравлением президента России Владимира Путина с 69-летием. После этого в отношении Кивы открыли дело о госизмене. Сам нардеп считает дела "уголовным преследованием оппозиционного политика".
- 26 октября стало известно, что против нардепа открыли дело из-за видео, которое он опубликовал 16 октября к годовщине убийства лидера ОУН Степана Бандеры. На записи Кива называет себя" лидером антифашистского движения в Украине", а затем стреляет из автомата и устраивает фейерверк.