Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Именно он направил соответствующее обращение в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, которое и проверит здание.

К теме Рабинович "рассекретил" незадекларированный дом Кивы под Киевом, – Bihus.Info

Дом, которого нет в декларации Ильи Кивы, рассекретил общественности его коллега нардеп Вадим Рабинович. Когда ГБР проводило там обыски – Рабинович снимал все на видео.

Дом нашли на сайте риелторов. Его оценивают примерно в 850 тысяч долларов.



Вероятный незадекларированный дом Кивы / Скриншот из видео Bihus.Info

В то же время отснятым материалом заинтересовались журналисты Bihus.info. Благодаря видеороликам Рабиновича им удалось идентифицировать дом.

Обратите внимание! В марте 2020 году дом выставили на продажу за 21 миллион гривен или в долгосрочную аренду за 120 тысяч гривен.

Оказалось, что его нет в декларации Кивы. Поэтому во время полной проверки имущества нардепа, которая проводится сейчас, НАПК обратит внимание и на этот особняк.

Правда, НАПК придется установить, с какого именно времени Кива пользуется этим домом, потому что если с 2021 года, то ничего нет. Сам дом начали сдавать в аренду в 2020 году,

– отметил Новиков.



Ответ НАПК о проверке декларации Ильи Кивы / Фото с фейсбук-страницы Олега Новикова

Обыски у Кивы: что известно

Утром 16 ноября сотрудники Офиса генпрокурора и ГБР пришли к нардепу с обыском.

После этого, 19 ноября, Кива заявил, что подает в суд на генпрокурора Ирину Венедиктову. Нардеп отметил, что якобы "халатные и преступные действия Венедиктовой" привели к "уголовному преследованию".

В то же время журналисты-расследователи выяснили, что обыски у Кивы прошли в незадекларированном доме.

Интересно – как Рабинович подставил Киву: смотрите видео

Полный текст публикации Олега Новикова:

НАПК проверит данные о незадекларированном доме Кивы, в котором ГБР проводило обыск.

Как известно, журналисты Bihus.info идентифицировали дом в Козине под Киевом, в котором проживает народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива. Именно в нем Государственное бюро расследований проводило обыски, а коллега Кивы нардеп Вадим Рабинович успешно отснял видео, которые и позволили идентифицировать этот дом. На сайте риелторов его ориентировочная стоимость 850 тысяч долларов.

И, конечно, этого дома нет в декларации Кивы, как и расходов на него. Поэтому я направил обращение в НАПК и попросил агентство учесть эту информацию во время полной проверки декларации Кивы, которая как раз уже проводится. В ведомстве сообщили, что сделают это.

Правда, НАПК еще предстоит установить, с какого именно времени Кива пользуется этим домом, потому что если с 2021 года, то ничего нет. Сам дом начали сдавать в аренду в 2020 году.