Кива записал видеообращение, в котором рассказал о своих намерениях. Политик заявил, что якобы "халатные и преступные действия Венедиктовой" привели к "уголовному преследованию".
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Кива обещает "разоблачение"
Также Кива говорит о беспорядке в офисе генпрокурора. Более того, обещает цикл разоблачений.
С понедельника мы начинаем цикл разоблачений, с чего живет генпрокурор, и сколько сегодня в Украине стоят уголовные дела,
– заявил политик.
Обыски у Кивы
К Киве 16 ноября пришли с обысками сотрудники Офиса генпрокурора и Государственного бюро расследований. Пока неизвестно, по какому делу происходили процессуальные действия.
Сам Кива устроил чуть ли не истерику из-за обысков. Он стал кричать, мол, "власть хочет выдворить его из государства как оппозиционера". Кроме этого, он пытался убедить, что на него "оказывается давление".
Другие скандалы с Кивой
- Ночью 16 октября Кива записал видео, на котором он стрелял из автомата в воздух в парке. Таким образом скандальный политик "отметил" годовщину убийства Степана Бандеры.
- В ноябре политик записал новое скандальное видео по случаю годовщины освобождения Киева от нацистских захватчиков. Кива додумался обстрелять портрет Бандеры.
- Также представитель ОПЗЖ в декларации за 2019 год указал 1,2 миллиона гривен дохода от жомовой ямы, которую якобы использовали для отходов по производству сахара. Правда, журналисты-расследователи выяснили – на самом деле яму не использовали по назначению более года. В конце концов, Высший антикоррупционный суд конфисковал этот "доход" Кивы.