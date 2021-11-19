Кива записал видеообращение, в котором рассказал о своих намерениях. Политик заявил, что якобы "халатные и преступные действия Венедиктовой" привели к "уголовному преследованию".

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Кива обещает "разоблачение"

Также Кива говорит о беспорядке в офисе генпрокурора. Более того, обещает цикл разоблачений.

С понедельника мы начинаем цикл разоблачений, с чего живет генпрокурор, и сколько сегодня в Украине стоят уголовные дела,

– заявил политик.

Обыски у Кивы

К Киве 16 ноября пришли с обысками сотрудники Офиса генпрокурора и Государственного бюро расследований. Пока неизвестно, по какому делу происходили процессуальные действия.

Сам Кива устроил чуть ли не истерику из-за обысков. Он стал кричать, мол, "власть хочет выдворить его из государства как оппозиционера". Кроме этого, он пытался убедить, что на него "оказывается давление".

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