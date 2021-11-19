Кива записав відеозвернення, у якому розповів про свої наміри. Політик заявив, що нібито "халатні й злочинні дії Венедіктової" призвели до "кримінального переслідування".

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Кива обіцяє "викриття"

Також Кива говорить про безлад в Офісі генпрокурора. Ба більше, обіцяє цикл викриттів.

З понеділка ми починаємо цикл викриттів, з чого живе генпрокурорка, і скільки сьогодні в Україні коштують кримінальні справи,

– заявив політик.

Обшуки у Киви

До Киви 16 листопада прийшли з обшуками співробітники Офісу генпрокурора та Державного бюро розслідувань. Наразі невідомо, у якій справі відбувались процесуальні дії.

Сам Кива влаштував ледь не істерику через обшуки. Він став кричати, мовляв, "влада хоче видворити його з держави як опозиціонера". Крім цього, він намагався переконати, що на нього "чиниться тиск".

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