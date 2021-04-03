Депутат Николай Тищенко обвинил кандидата в нардепы от группы "За жизнь" Александра Шевченко в сепаратизме. Политик требовал извинений и встать перед ним на колени.

О самых курьезных событиях за неделю в Украине по состоянию на субботу, 3 апреля – далее в программе.

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ОПЗЖ ушли из Верховной Рады

Фракция политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" покинула внеочередное заседание Верховной Рады. Депутаты сделали это из-за отсутствия в повестке дня вопросов тарифной политики.

Бойко защитил Путина

Цивилизованный мир, в том числе президент США Джо Байден признал, что Владимир Путин – убийца. В то же время у Юрия Бойко с "Оппозиционной платформы – За жизнь" нет данных, чтобы так считать.

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Россия пыталась украсть Шевченко

Россияне называли украинского поэта Тараса Шевченко "российско-украинским". Это возмутило украинцев, поэтому в Министерстве иностранных дел Украины эмоционально отреагировали на дерзкое заявление. Они назвали это манипулятивным и дерзким посягательством страны-агрессора на наследство.

Аксенов станет нардепом

По результатам экзитполов, городской голова Доброполья Андрей Аксенов проходит в Верховную Раду от округа №50 Донецкой области. В 2014 году он был организатором "референдума" на оккупированных территориях, также политик имеет российский паспорт.

К теме Аксенов, который проходит в Раду, организовывал "референдум" и имеет паспорт России, – Казанский

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