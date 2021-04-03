Депутат Микола Тищенко звинуватив кандидата у нардепи від групи "За життя" Олександра Шевченка в сепаратизмі. Політик вимагав вибачень і стати перед ним на коліна.

Про найкурйозніші події за тиждень в Україні станом на суботу, 3 квітня – далі у програмі.

Цікаво Вєсті.UA. Жир: Скандал у "Голосі" загрожує розколом партії

ОПЗЖ пішли з Верховної Ради

Фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" залишила позачергове засідання Верховної Ради. Депутати зробили це через відсутність у порядку денному питань тарифної політики.

Бойко захистив Путіна

Цивілізований світ, зокрема президент США Джо Байден, визнав, що Володимир Путін – вбивця. Водночас у Юрія Бойка з "Опозиційної платформи – За життя" нема даних, щоб так вважати.

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Росія намагалась вкрасти Шевченка

Росіяни називали українського поета Тараса Шевченка "російсько-українським". Це обурило українців, тому в Міністерстві закордонних справ України емоційно відреагували на зухвалу заяву. Вони назвали це маніпулятивним і зухвалим посяганням країни-агресора на спадщину.

Аксьонов стане нардепом

За результатами екзитполів, міський голова Добропілля Андрій Аксьонов проходить у Верховну Раду від округу №50 на Донеччині. У 2014 році він був організатором "референдуму" на окупованих територіях, також політик має російський паспорт.

До теми Аксьонов, який проходить у Раду, організовував "референдум" і має паспорт Росії, – Казанський

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Повний випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 3 квітня: дивіться відео