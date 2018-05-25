Вєсті.UA. Иво Бобул идет в президенты. Цирк Верховной Рады

В свежем выпуске "Вєсті.UA" за 25.05 – на авансцену выходят настоящие кандидаты. Богдан Процишин и "Вєсті.UA" убеждены – Иво Бобул создаст настоящую "ревалюшн". Частые драки, хамство и даже нецензурная лексика. Страдают этим не только нардепы, в кулуарах иногда бывает не менее интересно, чем в сессионном зале.

Также в выпуске: Олейник собрался в Украину. Не лучшие времена Юрия Кота.