Вєсті.UA. Иво Бобул идет в президенты. Цирк Верховной Рады
В свежем выпуске "Вєсті.UA" за 25.05 – на авансцену выходят настоящие кандидаты. Богдан Процишин и "Вєсті.UA" убеждены – Иво Бобул создаст настоящую "ревалюшн". Частые драки, хамство и даже нецензурная лексика. Страдают этим не только нардепы, в кулуарах иногда бывает не менее интересно, чем в сессионном зале.
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Источник: 24 Канал
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