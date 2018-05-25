Вєсті.UA. Іво Бобул йде в президенти. Цирк Верховної Ради
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 25.05 – на авансцену виходять справжні кандидати. Богдан Процишин і "Вєсті.UA" переконані – Іво Бобул створить справжню "ревалюшн". Часті бійки, хамство і навіть нецензурна лексика. Страждають цим не тільки нардепи, у кулуарах подекуди буває не менш цікаво, ніж у сесійній залі.
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Джерело: 24 Канал
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