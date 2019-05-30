Вести.UA: Зачем Зеленский вернул Саакашвили. План по возвращению Януковича
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 30 мая – Зеленскому надоело то, что его называют "марионеткой Коломойского" и он решил вызвать Саакашвили, который поможет выбросить злого Карабаса-Приватбаса на свалку истории. "Оппозиционный блок" хочет воссоединиться ради похода на выборы. В результате сомнительного союза может родиться, точнее вернуться, ценитель страусов – Янукович.
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Источник: 24 канал
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