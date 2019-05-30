22:14
30 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россияне не доверяют Путину. Летающее такси по-русски
      Вєсті Кремля
      22:10, сегодня
      Вести.UA: Зачем Зеленский вернул Саакашвили. План по возвращению Януковича
      Вєсті.UA
      20:53, сегодня
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      19:46, 29 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 2
      Згадати все
      22:00, 29 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ

      Вести.UA: Зачем Зеленский вернул Саакашвили. План по возвращению Януковича

      Вести.UA 209 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 30 мая – Зеленскому надоело то, что его называют "марионеткой Коломойского" и он решил вызвать Саакашвили, который поможет выбросить злого Карабаса-Приватбаса на свалку истории. "Оппозиционный блок" хочет воссоединиться ради похода на выборы. В результате сомнительного союза может родиться, точнее вернуться, ценитель страусов – Янукович.

      Также в выпуске:

      Сколько денег должен зарабатывать украинец.

      blog_ava
      Порошенко вступил в партию "Европейская Солидарность"
      сегодня
      847
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Виктор Янукович Михаил Саакашвили Вести.UA
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 30 мая: авиакатастрофа на Ровненщине и продолжение премьерства Гройсмана
      сегодня , 22:07 Главные новости 30 мая: авиакатастрофа на Ровненщине и продолжение премьерства Гройсмана
      7
      Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      сегодня , 22:01 Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      Олена Скачко 144
      Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      сегодня , 18:40 Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      194
      Битва петиций на сайте АП: на что влияют и как это работает
      сегодня , 21:00 Битва петиций на сайте АП: на что влияют и как это работает
      Світлана Попова 113
      Цены на газ, наличные, парковки: что изменится в июне
      сегодня , 20:20 Цены на газ, наличные, парковки: что изменится в июне
      Яніна Ткачук 350
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук