Вести.UA: Зачем Зеленский вернул Саакашвили. План по возвращению Януковича

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 30 мая – Зеленскому надоело то, что его называют "марионеткой Коломойского" и он решил вызвать Саакашвили, который поможет выбросить злого Карабаса-Приватбаса на свалку истории. "Оппозиционный блок" хочет воссоединиться ради похода на выборы. В результате сомнительного союза может родиться, точнее вернуться, ценитель страусов – Янукович.

Также в выпуске: Сколько денег должен зарабатывать украинец.

Источник: 24 канал