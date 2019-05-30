Вєсті.UA: Навіщо Зеленському Саакашвілі. План по поверненню Януковича

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 30 травня – Зеленському набридло те, що його називають "маріонеткою Коломойського" і він вирішив викликати Саакашвілі, який допоможе викинути злого Карабаса-Приватбаса на смітник історії. "Опозиційний блок" хоче возз'єднатися заради походу на вибори. Внаслідок цього сумнівного союзу може народитися, точніше повернутися, поціновувач страусів – Янукович.

Також у випуску: Скільки грошей має заробляти українець.

Джерело: 24 канал