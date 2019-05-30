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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ
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      Вєсті.UA: Навіщо Зеленському Саакашвілі. План по поверненню Януковича

      Вєсті.UA 462 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 30 травня – Зеленському набридло те, що його називають "маріонеткою Коломойського" і він вирішив викликати Саакашвілі, який допоможе викинути злого Карабаса-Приватбаса на смітник історії. "Опозиційний блок" хоче возз'єднатися заради походу на вибори. Внаслідок цього сумнівного союзу може народитися, точніше повернутися, поціновувач страусів – Янукович.

      Також у випуску:

      Скільки грошей має заробляти українець.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Віктор Янукович Вєсті.UA Міхеїл Саакашвілі
      Джерело: 24 канал
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