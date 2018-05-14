Вєсти.UA. Оружие Савченко. Шуфрича-младшего прилетело отца

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 14.05 - есть дама, которую, говорят, не смог покорить сам Путин, а вот Матиос попробовал. Судя по заявлениям экс- "регионала" Шуфрича, он и дальше нарывается на поединке. И только в его случае сработала карма.

Также в выпуске: Яценюку мешали поднимать украинскую экономику с колен. Версия Авакова. Симоненко в России стал Иудой.