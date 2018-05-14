Вєсти.UA. Оружие Савченко. Шуфрича-младшего прилетело отца
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 14.05 - есть дама, которую, говорят, не смог покорить сам Путин, а вот Матиос попробовал. Судя по заявлениям экс- "регионала" Шуфрича, он и дальше нарывается на поединке. И только в его случае сработала карма.
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Источник: 24 Канал
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