Вєсті.UA. Зброя Савченко. Шуфричу-молодшому прилетіло за батька
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 11.05 – є дама, яку, кажуть, не зміг підкорити сам Путін, а от Матіос спробував. Судячи із заяв екс-"регіонала" Шуфрича, він і далі наривається на двобої. Та тільки у його випадку спрацювала карма.
Також у випуску:
Яценюку заважали піднімати українську економіку з колін. Версія Авакова.
Симоненко у Росії став Іудою.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі