Вєсті.UA. Зброя Савченко. Шуфричу-молодшому прилетіло за батька

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 11.05 – є дама, яку, кажуть, не зміг підкорити сам Путін, а от Матіос спробував. Судячи із заяв екс-"регіонала" Шуфрича, він і далі наривається на двобої. Та тільки у його випадку спрацювала карма.

Також у випуску: Яценюку заважали піднімати українську економіку з колін. Версія Авакова. Симоненко у Росії став Іудою.